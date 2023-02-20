Участок на Левобережной улице реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участок на Левобережной улице реорганизуют по программе комплексного развития неэффективно используемых территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участок состоит из двух земельных объектов, расположенных в районах Ховрино и Левобережном. Общая площадь двух территорий составляет около девяти гектаров.

"На реорганизуемых участках предусмотрено строительство современного жилья, а также социальных и коммунальных объектов, где смогут трудоустроиться 430 человек", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

В проект планируют инвестировать порядка 6,9 миллиарда рублей. Ежегодно он будет приносить городу почти 134 миллиона рублей.

На одном из участков возведут жилье по программе реновации, школу и детский сад, на втором расположится коммунальная база и площадка для проектируемого расширения 11-го автобусного парка.

Ранее сообщалось, что по программе комплексного развития территорий реорганизуют участок бывшей промзоны Медведково. Там построят жилые дома, школу, детский сад, спорткомплекс и другие объекты. Реализация проекта позволит создать в городе 11,5 тысячи новых рабочих мест.



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