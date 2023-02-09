Участок на западе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что на территории вдоль улицы Доктора Гааза в Тропарево-Никулине построят современный жилой комплекс. Участок будет реорганизован в рамках реализации программы по комплексному развитию территорий.

Сейчас там находятся гаражи, складские помещения, автосервисы и мойка. Участок, площадь которого составляет 1,64 гектара, используется неэффективно, отметил Ефимов. Того, кто займется его реорганизацией, определят в ходе торгов.

"Объем инвестиций в редевелопмент оценивается почти в четыре миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта составит около 39 миллионов рублей", – добавил он.

Здесь планируется:

возвести более 23 тысяч квадратных метров современного жилья;

построить общественные объекты на площади 9,8 тысячи квадратных метров;

открыть школу на 325 учащихся;

создать физкультурно-оздоровительный комплекс площадью не менее 800 квадратных метров.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в общественных объектах смогут работать около 100 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил о решении реорганизовать участок бывшей промзоны Южное Очаково. Комплексная застройка нового участка даст москвичам более 2,1 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект составят 8,28 миллиарда рублей.

По словам градоначальника, в настоящее время в Москве работают над реорганизацией 25 неэффективно используемых участков. Общий объем инвестиций в проекты превышает 700 миллиардов рублей.

Участки вдоль железнодорожной станции Новогиреево реорганизуют в Москве

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