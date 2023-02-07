Правообладатели проведут комплексное развитие участка бывшей промзоны Южное Очаково

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что комплексное развитие участка бывшей промзоны Южное Очаково проведут правообладатели.

Он уточнил, что речь идет о территории 3. По его словам, правообладатели поддержали проект. Они и займутся реорганизацией неэффективно используемого участка, на котором в настоящее время находятся склады, автосервисы и недостроенные объекты. Власти города заключат с ними договор.

"Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 8,28 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы после реализации проекта – более чем в 717 миллионов рублей", – добавил Ефимов.

В рамках реализации проекта здесь появятся:

107,1 тысячи квадратных метров современных высокотехнологичных производств;

магазины;

банки;

деловые объекты;

более 2,1 тысячи новых рабочих мест.

участков бывших промзон Октябрьское Поле, Братцево, Кунцево и Коровино;

неэффективно используемых территорий на Никулинской улице и в Дмитровском проезде.

Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, на сегодняшний день правообладатели реализуют шесть проектов реорганизации следующих территорий:Их общая площадь составляет 50 гектаров, там планируется возвести почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что число проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет втрое. Эта программа, подчеркнул градоначальник, направлена на сбалансирование экономики и дополнительное развитие столичных районов.

В свою очередь, Ефимов рассказал, что в столице будет реорганизован участок бывшей промзоны Черемушки в районе Котловка.

На участке появится 95,5 тысячи квадратных метров современной жилой застройки, которую передадут на нужды программы реновации. В настоящее время в промзоне находятся гаражи и складские помещения.



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