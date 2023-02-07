17:30Город
Правообладатели проведут комплексное развитие участка бывшей промзоны Южное Очаково
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что комплексное развитие участка бывшей промзоны Южное Очаково проведут правообладатели.
Он уточнил, что речь идет о территории 3. По его словам, правообладатели поддержали проект. Они и займутся реорганизацией неэффективно используемого участка, на котором в настоящее время находятся склады, автосервисы и недостроенные объекты. Власти города заключат с ними договор.
"Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 8,28 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы после реализации проекта – более чем в 717 миллионов рублей", – добавил Ефимов.
В рамках реализации проекта здесь появятся:
- 107,1 тысячи квадратных метров современных высокотехнологичных производств;
- магазины;
- банки;
- деловые объекты;
- более 2,1 тысячи новых рабочих мест.
Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, на сегодняшний день правообладатели реализуют шесть проектов реорганизации следующих территорий:
- участков бывших промзон Октябрьское Поле, Братцево, Кунцево и Коровино;
- неэффективно используемых территорий на Никулинской улице и в Дмитровском проезде.
Их общая площадь составляет 50 гектаров, там планируется возвести почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что число проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет втрое. Эта программа, подчеркнул градоначальник, направлена на сбалансирование экономики и дополнительное развитие столичных районов.
В свою очередь, Ефимов рассказал, что в столице будет реорганизован участок бывшей промзоны Черемушки в районе Котловка.
На участке появится 95,5 тысячи квадратных метров современной жилой застройки, которую передадут на нужды программы реновации. В настоящее время в промзоне находятся гаражи и складские помещения.
Реорганизация части промзоны Братцево завершилась в Москве
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