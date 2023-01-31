Участок бывшей прозоны в Щукине реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

В столичном районе Щукино реорганизуют участок бывшей промзоны про программе комплексного развития неэффективно используемых территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Площадь неэффективно используемой территории на северо-западе Москвы составляет почти 4,8 гектара. В ходе реорганизации там возведут современное жилье и социальные объекты, где появится более 120 новых рабочих мест", – отметил он.

В настоящее время на участке расположены гаражи, технический центр для автомобилей и мойка.

Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман сообщил, что после инвестирования в реализацию проекта шести миллиардов рублей там появятся жилье по программе реновации, учебно-образовательный комплекс на 225 детей и другие объекты социальной инфраструктуры. Для горожан обустроят парковую зону с пешеходными и велосипедными дорожками.

Ранее сообщалось, что в Перове по программе комплексного развития территорий построят гостиницу, ФОК, пункты полиции и другие объекты. В нескольких метрах от промзоны, подлежащей реорганизации, построят магазины, кафе, откроют банковские отделения и организуют парковки. Новые рабочие места получат более 7 тысяч человек.



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