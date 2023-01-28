Участок бывшей промзоны в Перове реорганизуют по городской программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Перово по программе комплексного развития территорий реорганизуют участок бывшей промзоны Соколиная Гора. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По проекту комплексного развития на территории возведут общественно-деловые и спортивные пространства, а также коммунальный объект. Там смогут работать не менее семи тысяч человек", – приводят слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря инвестированию в проект 26,5 миллиона рублей на участке появится 290 тысяч квадратных метров современной застройки. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на участке планируется возвести гостиницу, ФОК, пункты полиции и другие объекты.

В нескольких метрах от участка построят магазины, кафе, откроют банковские отделения и организуют парковки.

Помимо этого, в Перове построят дом по программе реновации на 409 квартир. На первых этажах новостройки разместятся коммерческие предприятия: магазины, салоны красоты и другие. Близлежащую территорию дома благоустроят.



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