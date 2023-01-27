Дом на 409 квартир построят по программе реновации в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Утвержден проект строительства дома в столичном районе Перово по программе реновации. Об этом заявили в пресс-службе Москомэкспертизы. Сообщение появилось на портале мэра Москвы.

Жилой дом будет возведен по адресу улица Плеханова, владение 24а. По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, запланировано строительство пятисекционного дома с подземным паркингом. В жилой части новостройки будет обустроено 409 квартир, среди которых однокомнатных – 129, двухкомнатных – 161, трехкомнатных – 119.

В квартирных помещениях будет выполнена полная внутренняя отделка. В кухнях разместят плиту и мойку, санузлы также оборудуют необходимой в быту сантехникой.

На первом этаже расположатся помещения общественного назначения, в них смогут открыться офисы, магазины, салоны красоты, кружки для детей. Также предполагается наличие переходной арки между первой и второй секциями. В подъездах предусмотрены входные группы с вестибюлем, холлом, колясочной и тамбурами.

В целях обеспечения комфортного проживания маломобильных граждан на придомовой территории сформируют пешеходные пути шириной не менее двух метров. Также на них будут нанесены тактильные полосы.

Во дворе новостройки обустроят места отдыха с навесами и скамейками, будут оборудованы проезды и тротуары, пешеходные зоны. На территории установят архитектурные формы, разобьют газоны и высадят цветники, кустарники и деревья. Также планируется установка спортивной и детской площадок.

Ранее стало известно, что четверть миллиона человек переселят по программе реновации к концу 2025 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в интервью телеканалу Москва 24.

По его словам, в настоящее время в работе находится около 400 домов, общая площадь которых составляет 7 миллионов квадратных метров, из них 2,5 миллиона квадратных метров находится на стадии строительства, еще 4,5 миллиона – проектирования.

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