Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Спорткомплекс по программе комплексного развития территорий возведут в Отрадном, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что новый спорткомплекс построят на участке бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе, который на данный момент выставлен на торги. Принять участие в аукционе могут инвесторы до 2 февраля 2023 года.

После проведения торгов у инвесторов появится возможность развить территорию общей площадью 7,76 гектара, которая располагается рядом со станцией МЦД Дегунино, со станциями метрополитена "Верхние Лихоборы" и "Отрадное". Кроме того, близко проходит Алтуфьевское шоссе.

"На нем можно возвести почти 176 тысяч квадратных метров объектов производственного и общественно-делового назначения", – сказал Гаман.

По словам министра, спортивный комплекс займет площадь не менее шести тысяч квадратных метров.

Помимо спортивного объекта, победитель аукциона сможет возвести офисные комплексы, обустроить предприятия легкой и фармацевтической промышленности. Кроме того, предлагается создать объект культурно-досуговой деятельности, магазины, кафе и рестораны.

Ранее сообщалось, что в рамках программы комплексного развития территорий в Зюзине реорганизуют неэффективно используемый участок вдоль улицы Азовской. В районе построят современное комфортабельное жилье, которое будет передано под заселение по программе реновации.

В настоящее время на территории располагается старое офисное здание и произвольное парковочное пространство.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!