Неэффективно используемый участок в районе Аэропорт реорганизуют по городской программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Аэропорт реорганизуют неэффективно используемый участок между 1-м Амбулаторным проездом и Часовой улицей по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, вложения в реализацию проекта составят порядка 2,8 миллиарда рублей.

"После реализации проекта в бюджет города будет ежегодно поступать 57,6 миллиона рублей", – отметил он.

В настоящее время на участке находятся гаражи и автосервисы. Проектом же предусматривается строительство там детского сада и школы на 350 и 600 мест соответственно, а также точки общественного питания, магазины и другие объекты, добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Благодаря программе комплексного развития территорий в городе появятся около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в программу составит 7 триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Москва реализовала на торгах 131 земельный участок. Большая часть участков – 78 – располагается в ТиНАО. На территориях построят ФОК, частные жилые дома, парковки, автосервисы, мойки и другие объекты.



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