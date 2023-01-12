Более 14 тысяч рабочих мест появятся в Москве после реорганизации четырех участков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Благодаря реорганизации четырех неэффективно используемых участков в Москве появятся более 14 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о территории на улице Кусковской, а также бывших промзонах Вагоноремонт, Алтуфьевское шоссе и Красный Строитель.

"На объектах общей площадью почти 580 тысяч квадратных метров появятся более 14 тысяч новых рабочих мест", – отметил он.

Аукцион на право реорганизации территории Красный Строитель состоится 31 января, Вагоноремонт – 7 февраля, Алтуфьевское шоссе – 14 февраля, участка на улице Кусковской – 13 февраля.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на территории бывшей промзоны Красный Строитель предлагается возвести жилые и общественно-деловые постройки, участках Алтуфьевское шоссе и Вагоноремонт – общественные и промышленные объекты, а также технопарк и фармацевтическое предприятие соответственно.

Реализация проекта комплексного развития территорий позволит создать в городе более 550 тысяч новых рабочих мест. Сумма инвестиций в проект составит порядка семи триллионов рублей.

Ранее Ефимов сообщил, что реорганизация четырех бывших промзон Коровино, Алтуфьевское шоссе, Автомоторная и Теплый Стан пополнила столичный бюджет на 4 миллиарда рублей. Планируется, что общий объем частных инвестиций в развитие участков превысит 302 миллиарда рублей. Число новых рабочих мест благодаря реорганизации промзон составит 33 тысячи.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!