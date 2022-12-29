В рамках реорганизации бывшей промзоны Грузинский Вал построят 400 тыс кв м недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На территории бывшей промзоны Грузинский Вал в Москве построят 400 тысяч квадратных метров недвижимости в рамках ее реорганизации. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Часть бывшей промышленной зоны Грузинский Вал, расположенной в Пресненском и Тверском районах, реорганизуют. Площадь реорганизуемой территории – 36 гектаров. Здесь построят 400 тысяч квадратных метров недвижимости", – говорится в материале.

По словам главы департамента Сергея Левкина, на данном участке построят высотный жилой комплекс площадью более 250 тысяч квадратных метров, офисный центр площадью 88,3 тысячи квадратных метров, жилую многоэтажку площадью более 36 тысяч квадратных метров, а также школу на 375 мест и детсад на 175 мест.

В пресс-службе уточнили, что в новом квартале сформируют транспортную и необходимую инженерную инфраструктуру, проведут комплексное озеленение и благоустройство, а также установят шумозащитные элементы.

Левкин добавил, что с начала года на территориях бывших столичных промзон сдали в эксплуатацию более 4 миллионов квадратных метров различных объектов. По его словам, реорганизация таких участков позволяет создавать рабочие места.

Ранее сообщалось, что власти планируют реорганизовать территорию бывшей промзоны Донские улицы. Площадь объекта составляет свыше трех гектаров. Инвестиции в проект превысят 13 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит свыше 140 миллионов рублей.

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