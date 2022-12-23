Городской оператор проведет комплексное развитие участка бывшей промзоны Свиблово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Городской оператор "Комплексное развитие территорий" реорганизует участок бывшей промзоны Свиблово в Бабушкинском районе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Редевелопмент проведет оператор – казенное предприятие города Москвы "Комплексное развитие территорий". Благодаря реализации проекта в бюджет столицы будет ежегодно поступать 583,6 миллиона рублей", – отметил он.

Реорганизация территории позволит создать в городе 1,5 тысячи новых рабочих мест. В настоящее время пространство используется неэффективно: там расположены гаражи, автосервисы и автомойки.

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, на месте бывшей промзоны возведут жилую застройку площадью 187 тысяч квадратных метров. Там же построят объекты социнфраструктуры: школу, детские сад и ФОК.

Ранее Сергей Собянин сообщил об утверждении еще трех проектов реорганизации бывших промзон в столице. Ими стали Дегунино-Лихоборы, Северянин и Свиблово. На территориях новых жилых кварталов разместятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие объекты социальной инфраструктуры.



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