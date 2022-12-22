Право на комплексное развитие участка в Новогирееве выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Столичные власти выставили на аукцион право на заключение договора о реорганизации неэффективно используемого участка земли на Кусковской улице в районе Новогиреево, рассказал заммэра Владимир Ефимов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Он отметил, что участок находится по адресу Кусковская улица, владение 12. Аукцион, в котором смогут принять московские и региональные девелоперы, пройдет 13 февраля.

"Будущий инвестор в течение шести лет сможет возвести здесь почти 250 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье и общественно-деловые объекты. Объем инвестиций в редевелопмент территории оценивается почти в 30 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект составит около 1,1 миллиарда рублей в год", – сказал Ефимов.

По его словам, в результате реализации проекта в Новогирееве появится более 3,6 тысячи новых рабочих мест. Ефимов отметил, что эта площадка стала уже четвертой, право на реорганизацию которой было выставлено на аукцион в рамках программы комплексного развития территории. Ранее город открыл подачу заявок по территориям Красный строитель, Вагоноремонт и Алтуфьевское шоссе.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что земельный участок находится недалеко от Северо-Восточной хорды. На территории, протянувшейся вдоль путей Московских центральных диаметров, расположены склады и гаражи.

"По проекту комплексного развития участка в Новогирееве будет возведено почти 142 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, из которой более 56 тысяч квадратных метров построят по программе реновации. Почти 107 тысяч квадратных метров составит общественно-деловая застройка", – сказал Гаман.

Он уточнил, что проект предусматривает строительство офисных зданий, гостиницы, скалолазного центра, магазинов, кафе и коммунальной инфраструктуры. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 февраля.

Ранее Сергей Собянин анонсировал проекты реорганизации бывших промзон Грайвороново, Вагоноремонт, Южное Очаково, Владыкино, Южный порт и участка на улице Новоостаповской.

Благодаря реализации проектов число рабочих мест в городе увеличится на 17 тысяч. Часть жилой застройки будет передана под программу реновации.

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