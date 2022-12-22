Собянин рассказал о проектах комплексного развития трех бывших промзон в САО и СВАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил об утверждении еще трех проектов реорганизации бывших промзон в столице. Ими стали Дегунино-Лихоборы, Северянин и Свиблово.

"Планируется построить около 735 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Часть квартир получат участники реновации", – сообщил мэр.

На территориях новых жилых кварталов разместятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие объекты социальной инфраструктуры. На территории бывшей промзоны Свиблово построят школу искусств и храм, а на территории промзоны Северянин – гостиницу и торговый центр.

Благодаря реорганизации бывших промзон в городе появятся 11 тысяч новых рабочих мест. Из них 6,8 тысячи москвичи получат в Дергунино-Лихоборах, 2,5 тысячи – на территории Северянина и 1,5 тысячи – в Свиблове.

Общий объем инвестиций в реорганизацию участков составит 69 миллиардов рублей.

Ранее Собянин анонсировал проекты реорганизации бывших промзон Грайвороново, Вагоноремонт, Южное Очаково, Владыкино, Южный порт и участка на улице Новоостаповской.

Благодаря реализации проектов число рабочих мест в городе увеличится на 17 тысяч. Часть жилой застройки будет передана под программу реновации.



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