Ефимов сообщил о назначении операторов развития трех территорий в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва назначила городских операторов комплексного развития участков бывших промзон Грайвороново и Южный порт. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Московский фонд реновации и акционерное общество "ОЭЗ "Технополис "Москва" займутся реорганизацией участков бывших промзон, а предприятие "Комплексное развитие территории" преобразует территорию на Новоостаповской улице.

"Инвестиции в реализацию проектов превысят 37 миллиардов рублей, а бюджетный эффект составит 1,4 миллиарда рублей в год. В результате на территориях общей площадью 21 гектар появится около 4,2 тысячи новых рабочих мест", – отметил Ефимов.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в настоящее время на участках расположены склады, автосервисы и гаражные комплексы. Реорганизация включает в себя жилую застройку, общественно-деловые, социальные и промышленные объекты. В частности, в Грайвороново появится свыше 161 тысячи квадратных метров жилья, общественно-деловые и социальные объекты площадью более 73 тысячи квадратных метров.

Ранее Ефимов рассказал, что на территории бывшей промзоны Октябрьское Поле построили жилой дом с медицинским центром. Общая площадь дома превышает 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, появление медцентра позволит снизить нагрузку на районные поликлиники.



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