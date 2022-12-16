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19:15

Мэр Москвы

Собянин объявил о реорганизации ряда неэффективно используемых территорий столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в своем телеграм-канале объявил о реорганизации шести бывших промзон и неэффективно используемых территорий. В их число войдут Грайвороново, Вагоноремонт, Южное Очаково, Владыкино, Южный порт и участок на улице Новоостаповской.

"В целом планируется построить больше 1 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, создать около 17 тысяч рабочих мест", – сообщил мэр.

По его словам, неподалеку от будущих жилых кварталов расположатся новые школы, детские сады и физкультурно-оздоровительные комплексы. Часть жилья будет отдана под программу реновации.

Реорганизация участка Грайвороново позволит создать в городе более 2,7 тысячи рабочих мест, Вагоноремонт – более 4 тысяч, Южное Очаково – более 3 тысяч, Владыкино – более 5,5 тысячи, Южный порт – около 1,2 тысячи и на улице Новоостаповской – более 380, сообщил мэр столицы.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2022 года в столице на территории бывших промышленных зон ввели в эксплуатацию более 3,9 миллиона квадратных метров недвижимости. Более 1,9 миллиона квадратных метров отвели под жилые постройки.

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