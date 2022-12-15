Дома по программе реновации построят на территории бывшей промзоны Грайвороново

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилые дома планируется построить на месте бывшей промзоны Грайвороново в рамках программ реновации и реорганизации неэффективно используемых территорий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Всего <...> запланировано возведение более 160 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Это позволит обеспечить новыми квартирами еще более пяти тысяч москвичей", – рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Отмечается, что на участке также появятся социально-бытовые объекты, в том числе школа, детский сад и ФОК с бассейном. Прилегающую к домам территорию благоустроят и озеленят.

Левкин напомнил, что в Рязанском районе программа реновации затрагивает 72 дома и порядка 14 тысяч местных жителей. Сейчас идет расселение 14 домов.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 50 жилых домов для расселения по программе реновации. Их общая площадь составляет 788 тысяч квадратных метров. Больше всего жилых домов построили в ЮЗАО и САО.



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