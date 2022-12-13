В Куркине появится спорткомплекс "Сталкер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе Куркино на северо-западе столицы завершается строительство спорткомплекса "Сталкер", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Он предназначен для проведения занятий по хоккею, фигурному катанию, хореографии, а также для общефизической подготовки и командных игр.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в первой половине 2023 года. Работы завершены уже на 94%. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что сейчас на объекте идет устройство фасада и отделочные работы. Также ведется благоустройство территории катка, проводятся внутренние и наружные инженерные сети.

Спорткомплекс расположен на Машкинском шоссе, владении 23. Общая площадь здания превышает 10 тысяч квадратных метров. Учебно-тренировочный центр разработан так, что все административно-бытовые, вспомогательные и технические помещения располагаются в центральной части здания между двумя параллельно расположенными ледовыми полями.

В спорткомплексе появятся большое и малое ледовые поля размером 28 на 60 метров и 28 на 56 метров. Для большого поля предусмотрен балкон для обзора сверху. Также в здании разместятся залы общей физической подготовки и хореографии, медиацентр, кафе, магазин спортивных товаров, атрибутики и сувениров, музейно-выставочное пространство и медкабинет.

Для спортсменов организуют раздевалки с санузлами и душевыми, тренерские, помещения для сушки и хранения спортивной одежды, заточки коньков и ремонта инвентаря, пункт выдачи коньков.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что на территории инновационного центра "Сколково" возведут современный спортивный комплекс в виде ленты, вытянутой вдоль бульвара. Его оснастят крытым футбольным манежем с искусственным покрытием, скалодромом и тренажерным залом.

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