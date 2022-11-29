Дом по программе реновации построят в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном районе Кузьминки построят дом по программе реновации на 284 квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Жилую постройку возведут по адресу улица Жигулевская, владение 12, корпус 6.

"В доме будет пять подъездов, в которых запроектировано 284 квартиры, из них – 208 двухкомнатных, 37 трехкомнатных и 39 однокомнатных", – сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Проект строительства предусматривает комфортные условия для всех жителей, в том числе маломобильных. В квартирах будет выполнена отделка согласно стандартам программы реновации и установлено необходимое оборудование для кухонь и санузлов.

На первых этажах дома оборудуют вестибюли, пространства для колясок и помещения для консьержей. Часть пространства первого этажа будет предназначена для нежилых помещений.

Придомовую территорию благоустроят: оборудуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также высадят растения и разобьют газоны.

Программа реновации была утверждена Сергеем Собяниным в 2017 году. Ее цель заключается в переселении жителей из старых домов в современные.

Ранее дом по программе реновации начали строить в Бутырском районе Москвы на улице Яблочкова в Москве. Он будет рассчитан на 182 квартиры. Всего в районе планируют расселить 27 домов.



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