На улице Яблочкова началось строительство дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

В Бутырском районе на северо-востоке столицы началось строительство дома на 182 квартиры по программе реновации. Новостройка появится на улице Яблочкова, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в октябре специалисты демонтировали два старых жилых здания, которые располагались по адресу улица Яблочкова, дом 28, корпуса 1 и 2.

Левкин уточнил, что жители снесенных домов переехали в новые квартиры в современном корпусе по адресу улица Фонвизина, дом 7а, который возвели в шаговой доступности от их прежнего жилья.

"Всего в указанном районе в целом по программе реновации предстоит расселить 27 домов, новоселами в общей сложности станут около 4,5 тысячи человек. К настоящему времени по программе реновации город уже обеспечил ввод в эксплуатацию 221 новостройки, под заселение передали 201 дом", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что в настоящее время проектируется 225 домов, а строятся 168 зданий.

Ранее Левкин заявил, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 45 новых жилых домов, построенных в рамках программы реновации в 32 районах города. Новые дома расположены в 11 столичных округах. Также он отметил, что всего с начала 2022 года в городе построили свыше 600 тысяч квадратных метров жилья.



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