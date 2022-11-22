С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 45 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице с начала 2022 года ввели в эксплуатацию 45 новых жилых домов, построенных в рамках программы реновации в 32 районах города, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В эти новостройки переедут свыше 20 тысяч москвичей", – сказал он, уточнив, что 26 новостроек уже переданы под заселение.

Левкин пояснил, что новые дома расположены в 11 столичных округах, причем больше всего – по семь – их появилось на севере и юго-западе Москвы. Также он отметил, что всего с начала 2022 года в городе построили свыше 600 тысяч квадратных метров жилья.

"В этом году под заселение передали 50 новостроек, а всего с начала реализации программы реновации – 201 дом. В новые квартиры сейчас переезжают более 16 тысяч москвичей, порядка 80 тысяч человек уже отпраздновали новоселье", – говорится в сообщении.

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что на Севанской улице на юге столицы в рамках программы реновации построят дом на 234 квартиры. Его общая площадь составит около 22 тысяч квадратных метров.



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