Программа реновации позволит создать в Москве около 200 тыс рабочих мест

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Реализация программы реновации позволит к концу 2032 года создать в Москве около 200 тысяч новых рабочих мест за счет открытия предприятий на первых этажах новостроек, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Для комфорта и удобства жителей новостройки, возводимые в столице по программе реновации, проектируются с нежилыми помещениями на первых этажах, где открываются различные службы социально-бытового назначения. А вместе с ними появляются и новые вакансии для москвичей", – сказал он.

По словам Левкина, чаще всего в таких помещениях открываются магазины и различные предприятия сферы услуг – салоны красоты, пекарни, кофейни и пункты выдачи онлайн-маркетплейсов. Жители новостроек могут выкупить или арендовать такое помещение, чтобы самостоятельно открыть востребованное предприятие.

Ранее правительство Москвы утвердило проект планировки нового жилого квартала по программе реновации в районе Зюзино. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. На территории площадью 6,76 гектара планируется построить 144 тысячи квадратных метров недвижимости.

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