Дом по программе реновации построят в столичном районе Щукино

Фото: stroi.mos.ru

Дом по программе реновации построят на месте снесенного ветхого дома в столичном районе Щукино. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Председатель комитета Игорь Войстратенко рассказал, что общая площадь здания составит свыше 20 тысяч квадратных метров. Территорию перед домом на улице Авиационной благоустроят: проведут озеленение, высадят деревья и кустарники, устроят цветники.

В здании оборудуют 182 квартиры, из которых 28 – однокомнатные, 128 – двухкомнатные и 26 – трехкомнатные. В доме установят системы охраны, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Рабочие облицуют фасады здания фактурной плиткой под необработанный камень.

На подземном уровне оборудуют автостоянку, а на первых этажах появятся комнаты консьержа, колясочные и технические помещения.

"После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок жилого дома в районе Щукино. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов", – сказал Войстратенко.

Ранее сообщалось, что в Люблине появится дом по программе реновации на 474 квартиры. Здание будет состоять из трех разносекционных корпусов. Жилую часть оборудуют вестибюлями, тамбурами, помещениями для хранения колясок и комнатами консьержа.



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