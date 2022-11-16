Дом по программе реновации построили на Русаковской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарина

В Красносельском районе на Русаковской улице построили дом для переселения участников программы реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко, жилое г-образное здание находится на углу улицы. Общая площадь дома составляет около 10 тысяч квадратных метров.

В материале поясняется, что трехсекционная новостройка рассчитана на 76 квартир. На первом этаже находятся комнаты для консьержа и колясочные, предусмотрены нежилые помещения для сдачи в аренду.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома по программе реновации на Перовской улице. Глава ведомства Игорь Войстратенко рассказал, что дом на 120 квартир оборудуют современными инженерными сетями. Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию.



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