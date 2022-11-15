Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин расширил программу "1 рубль за квадратный метр в год", благодаря чему теперь инвесторы, восстановившие объект, получат возможность размещать в нем отель по льготной ставке.

"Мы выставляем нежилую недвижимость на аукцион. Победитель заключает договор аренды на 20 лет по определенной на торгах ставке и проводит на объекте необходимые работы. Если это объект культурного наследия – реставрирует его", – написал мэр на своей странице в соцети "ВКонтакте".

Собянин уточнил, что первое здание под гостиницу, которое представляет собой особняк 19 века в Таганском районе Москвы, планируется выставить на торги до конца 2022 года.

Мэр напомнил, что в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" с 2012 года инвесторы могут брать в аренду объекты культурного наследия. При этом, по словам градоначальника, в 2013-м программа была расширена для открытия частных объектов образования.

Всего, уточнил Собянин, льготную ставку уже смогли получить 42 строения. Так, в усадьбе А. П. Сытина инвестор создал офисные помещения, а в отремонтированном нежилом здании в Южном Тушине удалось сделать частный детский сад.

Ранее Собянин принял решение о комплексном развитии трех бывших промзон. В их числе – Алтуфьевское шоссе, Вагоноремонт и Северянин. Сообщалось, что реорганизация территорий позволит возвести порядка 630 тысяч "квадратов" жилой и коммерческой недвижимости и создать примерно 8 тысяч новых рабочих мест. При этом уточнялось, что часть построенного жилья используют для расселения по программе реновации.



Собянин рассказал о расширении программы "1 рубль за квадратный метр в год"

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