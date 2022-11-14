Собянин совершил тестовую поездку на новом пассажирском речном электросудне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин протестировал первое в столице электрическое судно для пассажирских перевозок по Москве-реке. Мэр совершил 30-минутную поездку от причала "Киевский" до парка "Зарядье".

"Правительство Москвы завершает подготовку инфраструктуры для возрождения регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке. В город прибыли первые электрические суда, на будущих остановочных пунктах будут установлены причалы – оригинальные, красивые и удобные, как здесь, на Киевской", – сказал градоначальник.

Он отметил, что перед запуском электрического речного транспорта в Москве потребуется провести испытания. Это займет примерно полгода. В тестовом режиме электросуда планируется запустить уже к началу сезона летней навигации 2023 года.

Проект электрического водного транспорта Собянин назвал одним из самых инновационных в Москве. Он также подчеркнул, что основные компоненты судна – отечественного производства. Речь идет о корпусе, электродвигателе, бортовых дверях, климатической установке, системе ГЛОНАСС, а также программном обеспечении.

После запуска речного сообщения в 2023 году электросуда первоначально будут ходить по маршруту Парк "Фили" – Киевский. Затем к нему добавится маршрут Автозаводский мост – Печатники. Оплатить проезд можно будет банковской картой, картами "Тройка" и "Единый" или с помощью биометрии.

Ранее глава столичного Дептранса Максим Ликсутов не исключил, что городской речной транспорт в Москве через 5–10 лет может стать беспилотным. Он также заявил, что российский проект электросудов не имеет аналогов в мире.



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