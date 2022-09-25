В Москве разработали технологичные остановки общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Один из резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" разработал технологичные и экологичные остановки для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Недавно один из резидентов разработал автономные, экологичные городские автобусные остановки, оснащенные солнечными панелями. Компания создавала их с использованием отечественных решений в области микроэлектроники", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проект обошелся компании в 25 миллионов рублей. Помимо солнечных панелей, остановки оборудованы проводными и беспроводными зарядками для гаджетов, сенсорными экранами с информацией о прибытии транспорта, а также системами мониторинга окружающей среды и оперативной связи с городскими службами.

Отмечается, что первая партия остановок предназначена для экспорта. Ее направят в Испанию до конца этого года. В настоящее время идет подготовка версий, адаптированных для московского климата.

Ранее в Москве разработали новый дизайн турникетов для электрических речных трамваев. Они заработают на причалах после прохождения теста. Новые устройства короче и тоньше аналогов из метро, принимают оплату "Тройкой", банковской картой и по системе Face Pay.

