В Москве разработали технологичные остановки общественного транспорта

09:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Один из резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" разработал технологичные и экологичные остановки для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Недавно один из резидентов разработал автономные, экологичные городские автобусные остановки, оснащенные солнечными панелями. Компания создавала их с использованием отечественных решений в области микроэлектроники", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Проект обошелся компании в 25 миллионов рублей. Помимо солнечных панелей, остановки оборудованы проводными и беспроводными зарядками для гаджетов, сенсорными экранами с информацией о прибытии транспорта, а также системами мониторинга окружающей среды и оперативной связи с городскими службами.
Отмечается, что первая партия остановок предназначена для экспорта. Ее направят в Испанию до конца этого года. В настоящее время идет подготовка версий, адаптированных для московского климата.
Ранее в Москве разработали новый дизайн турникетов для электрических речных трамваев. Они заработают на причалах после прохождения теста. Новые устройства короче и тоньше аналогов из метро, принимают оплату "Тройкой", банковской картой и по системе Face Pay.
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