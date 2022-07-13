Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новый дизайн турникетов разработали для электрических речных трамваев в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Турникеты, которые заработают на причалах после прохождения теста, установит российский производитель.

По данным департамента, новые устройства короче и тоньше аналогов из метро, принимают оплату "Тройкой", банковской картой и по Face Pay. Кроме того, турникеты имеют яркую цветовую подложку и большой шрифт для комфорта слабовидящих.

"Стильный дизайн и прием всех видов оплаты сделают поездки на речном транспорте такими же удобными и комфортными, как и во всем московском транспорте", – подчеркнул заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве запустят речные маршруты Фили – Киевская и Автозаводская – Печатники.

Ранее замглавы столичного Дептранса Алексей Митяев рассказал, что в текущем году в Москве планируется модернизировать систему прогулочных речных перевозок. По его словам, уже ликвидированы все дублирующиеся маршруты, запланировано обновление навигации – каждому маршруту будет присвоен свой цвет. Прогулочные суда начнут ходить по новому расписанию – в рамках фиксированных временных интервалов.

