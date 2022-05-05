Фото: портал мэра и правительства Москвы
В текущем году в Москве планируется модернизировать систему прогулочных речных перевозок. Об этом рассказал замглавы столичного Дептранса Алексей Митяев.
"В городе быстрыми темпами развивается прогулочный флот. Вся система прогулочных перевозок в этом году будет модернизирована. Будут созданы новые маршруты. Восемь маршрутов будут работать в центральной части города", – цитирует его ТАСС.
По словам Митяева, уже ликвидированы все дублирующиеся маршруты, запланировано обновление навигации – каждому маршруту будет присвоен свой цвет. Прогулочные суда начнут ходить по новому расписанию – в рамках фиксированных временных интервалов.
Кроме того, на действующих причалах появится обновленная навигация, позволяющая найти нужный маршрут и узнать расписание. Частных судовладельцев интегрируют в московскую билетную систему, после чего оплачивать речные прогулки можно будет с помощью карты "Тройка".
Замглавы Дептранса также рассказал, что совместно с перевозчиками был разработан специальный сервис, где судовладельцы могут оставлять заявки о времени на причалах.
Новый сезон речной навигации стартовал в Москве 24 апреля. Торжественное открытие состоялось на Северном речном вокзале. По этому случаю музей транспорта Москвы запустил для горожан новую экскурсию "Прогулка по палубе архитектурного корабля".
Систему прогулочных речных перевозок модернизируют в Москве
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