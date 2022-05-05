Систему прогулочных речных перевозок модернизируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В текущем году в Москве планируется модернизировать систему прогулочных речных перевозок. Об этом рассказал замглавы столичного Дептранса Алексей Митяев.

"В городе быстрыми темпами развивается прогулочный флот. Вся система прогулочных перевозок в этом году будет модернизирована. Будут созданы новые маршруты. Восемь маршрутов будут работать в центральной части города", – цитирует его ТАСС.

По словам Митяева, уже ликвидированы все дублирующиеся маршруты, запланировано обновление навигации – каждому маршруту будет присвоен свой цвет. Прогулочные суда начнут ходить по новому расписанию – в рамках фиксированных временных интервалов.

Кроме того, на действующих причалах появится обновленная навигация, позволяющая найти нужный маршрут и узнать расписание. Частных судовладельцев интегрируют в московскую билетную систему, после чего оплачивать речные прогулки можно будет с помощью карты "Тройка".

Замглавы Дептранса также рассказал, что совместно с перевозчиками был разработан специальный сервис, где судовладельцы могут оставлять заявки о времени на причалах.

Новый сезон речной навигации стартовал в Москве 24 апреля. Торжественное открытие состоялось на Северном речном вокзале. По этому случаю музей транспорта Москвы запустил для горожан новую экскурсию "Прогулка по палубе архитектурного корабля".

