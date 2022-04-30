На Северном речном вокзале возобновил работу речной трамвай до Захарково

15:56
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В субботу, 30 апреля, работу возобновил популярный речной маршрут от Северного речного вокзала до причала в Захарково, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.
"Путь с одного берега на другой занимает около 10 минут вместо часа на метро или 40 минут на машине. Маршрутом активно пользуются жители районов Левобережный, Южное и Северное Тушино, Головинский и Ховрино", – отметил мэр.
Теплоход "Москва-1" рассчитан на 150 пассажиров и курсирует каждый час с 08:00 до 20:00. Проезд можно оплатить транспортной картой "Тройка" или в кассе на набережной. Стоимость проезда составляет 46 рублей. Пассажиры могут бесплатно провозить велосипеды, самокаты и коляски.
Как отметил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, в 2021 году по просьбе горожан впервые с 2007 года вновь заработала переправа от Северного речного вокзала до районов Северное и Южное Тушино.
"За прошлый сезон речной трамвайчик "Москва-1" перевез около 50 тыс. пассажиров. В этом году маршрут также продолжит работу", – приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале Дептранса.
Сезон речной навигации в Москве стартовал 24 апреля. Торжественное открытие состоялось на Северном речном вокзале. В рамках праздничных мероприятий там прошли тематические квесты, детские лекции по правилам поведения у воды, мастер-классы и экскурсии.
Церемония открытия летней речной навигации состоялась на Северном речном вокзале
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