Речной транспорт в Москве станет экологичнее и менее шумным – Ликсутов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Речной транспорт в Москве станет экологичнее и менее шумным, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что речной транспорт наравне с другими видами общественного транспорта влияет на состояние окружающей среды и здоровья москвичей. В связи с этим первые в мире электрические круглогодичные суда, которые запустят летом, будут нетоксичными, бесшумными и экономичными.

"Уникальная система зарядки прямо в причалах будет работать во время остановок. У батарей большой ресурс – больше 200 километров работы", – добавил заммэра.

Он подчеркнул, что, заботясь об экологии, город закупает электробусы, расширяет сети кикшеринга, создает новые хабы и станции с зарядками для электрокаров. Поддерживать развитие электротранспорта для улучшения экологической ситуации в столице поручил Сергей Собянин.

По словам Ликсутова, увеличение электротранспорта в Москве значительно уменьшит объем выбросов, а дальнейшее развитие инфраструктуры сделает его еще популярнее среди жителей.

Заммэра также сообщил, что многие прогулочные суда на Москве-реке не экологичны из-за дизельных двигателей. Он заявил, что власти начнут контролировать это: частные судовладельцы должны будут сделать свой флот более тихим и безвредным для природы и людей.

Праздничное открытие речной навигации состоится в воскресенье, 24 апреля, на Северном речном вокзале. Открытие пройдет с 11:00 до 22:00. В программу войдет живая музыка, тематические квесты, анимация для детей, детские лекции по ПДД и поведению у воды, мастер-классы, а также экскурсии в здании вокзала.

