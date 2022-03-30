Туристический информационный центр открыли в здании Северного речного вокзала

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Туристический информационный центр открылся в отреставрированном здании Северного речного вокзала в Москве. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму столицы (Мостуризм).

"Это уже пятый информационный центр для туристов, который мы открыли, начиная с 2020 года. В основном они ориентированы на путешественников, но и москвичам может быть интересно узнать о городских событиях и достопримечательностях", – рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что гиды помогут составить экскурсионные маршруты, предоставят карты и путеводители на русском и иностранных языках, расскажут об интересных местах столицы и городских событиях, а также познакомят с туристическим сервисом Russpass.

"Главным портом столицы станет Северный речной вокзал: сюда будут прибывать тысячи пассажиров. Чтобы им было проще сориентироваться и продумать свой досуг, туристический инфоцентр начнет работу прямо на речном вокзале", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале Дептранса.

Посетить центр, который расположен на первом этаже здания, можно ежедневно с 08:00 до 20:00.

В августе 2021 года Северный речной вокзал завоевал приз зрительских симпатий престижной международной премии Green Solutions Awards в номинации "Районы".

Кроме того, данный проект вошел в число победителей среди строительных проектов. Специалисты отремонтировали 17 причалов и историческую диспетчерскую, выполнили реставрацию элементов фасадов и интерьеров. Был отремонтирован зал ожидания и ресторан, а на крыше создали смотровую площадку с панорамным видом на Химкинское водохранилище.



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