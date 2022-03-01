Москва стала лауреатом туристической премии Russian Travel Awards 2021

Москва стала лауреатом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в категории "Лидер делового туризма". А лучшим межрегиональным туристическим проектом в 2021 году стал проект Москвы и Санкт-Петербурга "Два города – миллион впечатлений". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Деловой (или MICE) туризм – одна из самых востребованных у бизнеса опций. Столица работает в двух направлениях: объединяет туристическое бизнес-сообщество и рассказывает о своих возможностях в сфере проведения и организации крупных мероприятий", – говорится в материале.

Проект "Два города – миллион впечатлений" был запущен в прошлом году. Он предлагает туры выходного дня, маршруты длительностью пять-шесть дней. Важным акцентом проекта являются нестандартные объекты, локации и тематические предложения.

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства.

В декабре 2021 года Сергей Собянин сообщил, что Москва взяла награды в двух номинациях престижной премии в мире туризма World Travel Awards.

По словам градоначальника, в 2021 году российская столица стала лучшим направлением для изучения исторического наследия и лучшим – для коротких поездок.

