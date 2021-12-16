Собянин поздравил причастных к получению Москвой двух наград World Travel Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столица взяла награды в двух номинациях престижной премии в мире туризма World Travel Awards. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Наш любимый город завоевал две награды World Travel Awards – 2021! Это самая престижная премия в мире туризма, мы уже несколько лет подряд побеждаем в топовых номинациях", – отметил мэр столицы.

По словам градоначальника, в 2021 году российская столица стала лучшим направлением для изучения исторического наследия и лучшим – для коротких поездок.

Также Москва и Санкт-Петербург получили приз за продвижение внутреннего туризма с проектом "Два города – миллион впечатлений".

"Поздравляю всех причастных с этим успехом! И, конечно, спасибо туристам. Город и наши сердца открыты всем, кто хочет узнать Москву ближе", – подчеркнул Собянин.

Ранее Москва заняла первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Отмечается, что за 10 лет общий объем экономии столичных заказчиков на торгах по госзакупкам достиг более одного триллиона рублей. Уровень конкуренции между предпринимателями при этом вырос почти вдвое.

