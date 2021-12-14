Москва заняла первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российская столица 16-й год подряд заняла первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Москва 16-й год подряд занимает первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Это стало возможным благодаря постоянному совершенствованию закупочных процессов, просветительской работе с поставщиками, а также поддержке малого бизнеса", – говорится в сообщении.

За 10 лет общий объем экономии столичных заказчиков на торгах по госзакупкам достиг более одного триллиона рублей. Уровень конкуренции между предпринимателями при этом вырос почти вдвое.

"За пять лет количество процедур, проведенных с использованием типовой документации, увеличилось в шесть раз, а сумма контрактов выросла в пять раз и достигла 520 миллиардов рублей в 2021 году. Типовая документация позволяет экономить предпринимателям около 10% бюджетных средств. До конца 2021 года мы планируем увеличить долю закупок, которые могут проводиться по стандартизированным процедурам, до 76%", – приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Одним из факторов, обеспечивающим повышение конкуренции, является прозрачность закупочных процедур и эффективное использование бюджетных средств. С 2015 года столица утверждает типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и единым требованиям, понятным для всех участников.

Также Москва проводит огромную работу по созданию удобных условий для участия в закупках, в том числе по улучшению работы портала поставщиков. Его инструменты помогают заключать контракты с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Это положительно влияет на развитие предпринимательства и расширяет выбор для заказчика.

"До 2010 года в госзакупках чаще всего участвовали юридические лица и крупные компании, сегодня же в них принимают участие как самозанятые граждане, так и индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса. За последние 10 лет общая сумма контрактов, заключенных с ними, составила 2 триллиона рублей", – рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

В прошлом году Москва вновь возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок. Сравнительный анализ специалисты проводили по 40 критериям. Особое внимание исследователи уделяли использованию современных инструментов при закупочных процессах и способам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что экономика города чувствует себя нормально в условиях пандемии. Градоначальник обратил внимание, что экономика столицы уже превысила показатели 2019 года по большинству направлений.

