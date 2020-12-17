Москва возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва вновь возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Сравнительный анализ специалисты проводили по 40 критериям. Особое внимание исследователи уделяли использованию современных инструментов при закупочных процессах и способам поддержки МСП.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, Москва является в этой области бессменным лидером уже 14 лет. Столица, по его словам, удерживает лидирующую позицию за счет непрерывного совершенствования и цифровизации закупочных процессов, поддержки МСП, а также просветительской работы с поставщиками.

"В этом году размер экономии госзаказчиков Москвы составил более 42 миллиардов рублей, что составляет 4,5% всего объема закупок. При этом общий объем экономии, достигнутый на торгах по госзакупкам за последние 10 лет, уже превысил 1 триллион рублей, то есть средний размер годового бюджета Москвы на закупки для государственных нужд", – уточнил Ефимов.

Он подчеркнул, что с 2015 года в городе уже стандартизировали 258 комплектов типовой закупочной документации, что охватывает 67% видов госзакупок столицы. В результате количество процедур, проведенных с использованием типовой закупочной документации, за пять лет возросло в 25 раз. В нынешнем году уже проведено более 45 тысяч процедур с использованием типовой документации общим объемом 414 миллиардов рублей.

Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что применение единых стандартов не только повышает прозрачность закупок и позволяет эффективнее использовать бюджетные средства, но и увеличивает конкуренцию между предпринимателями.

В топ рейтинга также попали партнеры портала поставщиков: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тамбовская область, Чувашская Республика – Чувашия, Республика Саха (Якутия), Севастополь, Тюменская и Архангельская области.

Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" (НРПЗ) является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром и существует с 2006 года.

Ранее на портале поставщиков заработал сервис универсального электронного документооборота малых закупок. Сервис позволяет поставщику сформировать электронный документ из личного кабинета, который будет служить счетом-фактурой и актом приема-передачи. Там же можно поставить на документе электронную подпись и направить его в бухгалтерскую систему заказчика.

Летом к порталу поставщиков подключились 36 регионов России. Сергей Собянин подчеркивал, что закупки совершаются в облегченном, прозрачном и автоматизированном режиме. Мэр отмечал, что с каждым днем наблюдается увеличение востребованности данного портала.