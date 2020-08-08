Сервис универсального электронного документооборота заработал на портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис универсального электронного документооборота малых закупок запущен на портале поставщиков, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"По нашим подсчетам, переход города на электронный документооборот при исполнении контрактов и договоров позволит за счет снижения трудозатрат заказчиков сэкономить более 4,3 миллиарда рублей из бюджета за год, а долгосрочные результаты позволят повысить эффективность работы каждой контрактной службы", – рассказал начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

Сервис позволяет поставщику сформировать электронный документ из личного кабинета, который будет служить счетом-фактурой и актом приема-передачи. Там же можно будет поставить на документе электронную подпись и направить его в бухгалтерскую систему заказчика.

"Портал постоянно модернизируется и дополняется новыми цифровыми функциями, это помогает сделать процесс закупок эффективным. Наша задача – свести к минимуму бумажный документооборот при исполнении контрактов", – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он подчеркнул, что переход к электронной форме позволит сократить цепочку маршрутизации документов и ускорить их оформление и подписание. В настоящий момент сервис доступен только для закупок малого объема на поставку товаров.

В июле сообщалось, что к порталу поставщиков подключились 36 регионов России. Сергей Собянин подчеркивал, что закупки совершаются в облегченном, прозрачном и автоматизированном режиме. Мэр отмечал, что с каждым днем наблюдается увеличение востребованности данного портала.

Портал поставщиков – это интернет-ресурс для автоматизации деятельности участников размещения госзаказа и отдельных категорий юридических и физических лиц при заключении сделок.