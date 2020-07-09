К порталу поставщиков подключились 36 регионов РФ – Собянин

16:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
К порталу поставщиков подключились 36 регионов России. Об этом в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив сообщил Сергей Собянин.
"Около 36 регионов подключились к порталу. Это означает, что сегодня 160 тысяч предприятий малого бизнеса в режиме онлайн могут участвовать в закупках в 36 регионах. Это небольшие закупки, но это как раз та ниша, которой пользуется малый бизнес", – сказал мэр города.
Собянин подчеркнул, что закупки совершаются в облегченном, прозрачном и автоматизированном режиме. Он отметил, что с каждым днем наблюдается увеличение востребованности данного портала.
Ранее сообщалось, что на портале поставщиков представители малого и среднего бизнеса заключили более 157 тысяч контрактов. Чаще всего договоры были подписаны на медицинские товары, услуги по техобслуживанию и ремонту, строительные материалы.
Больше всего договоров было подписано предпринимателями из Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Новгородской и Кемеровской областей. Общая сумма контрактов превышает 19 миллиардов рублей.
Портал поставщиков – это интернет-ресурс для автоматизации деятельности участников размещения госзаказа и отдельных категорий юридических и физических лиц при заключении сделок.
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