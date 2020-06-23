В столице открывается клуб молодых предпринимателей – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Клуб молодых предпринимателей Business Update открывается в столице, передает портал мэра и правительства Москвы.
Он нацелен на помощь молодежи в творческой и профессиональной реализации. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что членство в клубе включает в себя четыре этапа.
"Для каждого участника предусмотрены четыре этапа: выбор направления и проработка бизнес-идеи по специальной методике, тестирование проекта и выход на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие. Пройти эти шаги ребятам помогут опытные предприниматели и эксперты", – сообщила Сергунина.
В рамках клуба будет работать мультифункциональная онлайн-платформа. С помощью нее молодые предприниматели получат доступ к хакатонам, акселераторам, конкурсам, кейс-чемпионатам и питчинг-сессиям.
Раздел "Биржа возможностей" будет включать в себя информацию о вакансиях, обучающих курсах, стажировках и помещениях для стартапов. В финансовом блоке члены клуба получат информацию о способах получения средств для развития проекта, а также создания юридической поддержки своего предприятия и раздела для нетворкинга.
Кроме того, на онлайн-портале будет размещена внутренняя социальная сеть с блогами, образовательный блок и доска объявления. Там же молодые предприниматели смогут получить консультацию ментора.
На портале также разместили познавательные статьи, видеоролики, а также записи выступлений успешных бизнесменов. Скоро на сайте разместят часть образовательной программы "Бизнес-уик-энд". Она будет доступна только ее участникам.
Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что клуб молодых предпринимателей является логичным продолжением программы "Бизнес-уик-энд". Он напомнил, что с 2018 года ее участниками стали более 70 тысяч человек.
"Члены клуба будут частью сообщества единомышленников и смогут обмениваться друг с другом опытом, а также получат возможность взаимодействовать с известными предпринимателями города. Войти в него может любой желающий. При этом правила клуба устанавливают сами участники", – сообщил Фурсин.
Ранее в столице стартовал прием заявок на конкурс для молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от технологичных предприятий малого и среднего бизнеса. Он пройдет с 15 по 30 июля. Участники должны будут решить около 300 реальных бизнес-задач.
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