В столице открывается клуб молодых предпринимателей – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Клуб молодых предпринимателей Business Update открывается в столице, передает портал мэра и правительства Москвы.

Он нацелен на помощь молодежи в творческой и профессиональной реализации. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что членство в клубе включает в себя четыре этапа.

"Для каждого участника предусмотрены четыре этапа: выбор направления и проработка бизнес-идеи по специальной методике, тестирование проекта и выход на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие. Пройти эти шаги ребятам помогут опытные предприниматели и эксперты", – сообщила Сергунина.

В рамках клуба будет работать мультифункциональная онлайн-платформа. С помощью нее молодые предприниматели получат доступ к хакатонам, акселераторам, конкурсам, кейс-чемпионатам и питчинг-сессиям.

Раздел "Биржа возможностей" будет включать в себя информацию о вакансиях, обучающих курсах, стажировках и помещениях для стартапов. В финансовом блоке члены клуба получат информацию о способах получения средств для развития проекта, а также создания юридической поддержки своего предприятия и раздела для нетворкинга.

Кроме того, на онлайн-портале будет размещена внутренняя социальная сеть с блогами, образовательный блок и доска объявления. Там же молодые предприниматели смогут получить консультацию ментора.

На портале также разместили познавательные статьи, видеоролики, а также записи выступлений успешных бизнесменов. Скоро на сайте разместят часть образовательной программы "Бизнес-уик-энд". Она будет доступна только ее участникам.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что клуб молодых предпринимателей является логичным продолжением программы "Бизнес-уик-энд". Он напомнил, что с 2018 года ее участниками стали более 70 тысяч человек.

"Члены клуба будут частью сообщества единомышленников и смогут обмениваться друг с другом опытом, а также получат возможность взаимодействовать с известными предпринимателями города. Войти в него может любой желающий. При этом правила клуба устанавливают сами участники", – сообщил Фурсин.

Ранее в столице стартовал прием заявок на конкурс для молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от технологичных предприятий малого и среднего бизнеса. Он пройдет с 15 по 30 июля. Участники должны будут решить около 300 реальных бизнес-задач.