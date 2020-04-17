Прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года" продлили до конца лета 2020 года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прием заявок на участие в отраслевом конкурсе "Прорыв года" продлили до 28 августа. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
До этого момента, как заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, для столичных бизнесменов будут проводить образовательно-просветительские онлайн-мероприятия.
"Впервые премия вручалась в прошлом году, и уже тогда в оргкомитет прислали 35 тысяч заявок. Несколько тысяч зрителей собрала церемония награждения. Итоги второго конкурса мы тоже обязательно подведем, но позже, когда ситуация будет подходящей. А пока решено продлить заявочную кампанию до конца лета, чтобы еще больше предпринимателей могли принять участие", – заявила представитель мэрии.
Заявки на конкурс принимаются от представителей малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве. Финалистов будут определять пользователи "Активного гражданина", а победителей выберут члены экспертного совета.
Всего на конкурсе доступно 10 номинаций – "Молодой предприниматель года", "Мама – успешный предприниматель года", "Социальный предприниматель года" и ряд других. Помимо ранее установленных, были добавлены две новые категории – "Креативный предприниматель года" и "Цифровой предприниматель года".
Победители получат индивидуальную коммуникационную программу продвижения от правительства Москвы. Комплекс мер включает в себя услуги продвижения бизнеса на федеральных каналах, digital-продвижение и размещение наружной рекламы.
В марте нынешнего года в Москве стартовал прием заявок на участие в экспортном акселераторе. Как заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, данная мера поддержки помогает компаниям повысить свои шансы выйти на зарубежный рынок.
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