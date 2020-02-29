Столичных предпринимателей обучат ораторскому мастерству

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предпринимателей обучат ораторскому мастерству. Образовательный видеокурс "Школа спикеров" появился на сайте проекта "Онлайн-академия МБМ", который открылся летом 2018 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Слушатели узнают, как заинтересовать собеседника и удержать его внимание, а также узнают, как владеть голосом и расставлять акценты в речи. Видеокурс состоит из 10 модулей, каждый из которых длится 10 часов.

"Умение презентовать себя – один из главных навыков для предпринимателей. Новый видеокурс "Онлайн-академии" поможет повысить качество бизнес-коммуникаций и научит держаться уверенно, выступая перед любой аудиторией", – заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее сообщалось, что 25 февраля начался прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года" для малого и среднего бизнеса. Лидеров определят в десяти номинациях, две из них появились впервые. Отбор финалистов состоится в проекте "Активный гражданин". Для участия у компании не должно быть задолженностей по налогам и сборам, она не может находиться в процессе ликвидации.