Наталья Сергунина: срок приема заявок на премию "Новатор Москвы" продлен

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Срок приема заявок на присуждение премии мэра Москвы "Новатор Москвы" продлен до конца марта, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что премия создана для тех, кто работает в сферах, связанных с ИТ-технологиями, медициной, транспортом, развитием городской среды. Участвовать могут как отдельные авторы, так и коллективы до пяти человек. Работы оценят представители научного сообщества и субъектов инновационной деятельности, высокотехнологичных компаний, столичного правительства, а также предприниматели.

Предполагаются три номинации: "Проект будущего", "Меняющие реальность", "Лидеры инноваций". В каждой есть пять направлений: "Медицина и фармацевтика", "Искусственный интеллект и ИТ-технологии", "Транспорт", "Городская среда" и "Энергетика". В финал попадет до 30 проектов – по два в каждом направлении во всех номинациях.

Для участия нужно заполнить анкету и сделать презентацию. С копиями паспортов авторов проекта это необходимо предоставить в департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Подробную информацию можно получить на сайте премии или по электронной почте: novator@mos.ru.

25 февраля начался прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года" для малого и среднего бизнеса. Лидеров определят в десяти номинациях, две из них появились впервые. Отбор финалистов состоится в проекте "Активный гражданин". Для участия у компании не должно быть задолженностей по налогам и сборам, она не может находиться в процессе ликвидации.

Список прошедших в заключительный этап станет известен с 18 по 20 мая. 23 мая выявят победителей, а 25 мая на Московском предпринимательском форуме запланирована церемония награждения.

26 московских проектов включили в список для голосования на ежегодной премии международного архитектурного портала ArchDaily "Здание года". Большая часть попала в номинации "Архитектура гостеприимства" и "Дизайн интерьеров". В частности, аналитики отметили ресторан "Пицца 22 сантиметра", кафе Fan Food и другие.