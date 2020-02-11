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Город

14:27

На звание лучшего здания 2020 года претендуют 26 проектов из Москвы

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

26 московских проектов были включены в список для голосования в рамках ежегодной премии международного архитектурного портала ArchDaily "Здание года". Об этом сообщает РИА Недвижимость.

По информации Москомархитектуры, в нынешнем году количество российских проектов, выдвинутых на соискание премии, увеличилось почти на 30 процентов – с 40 до 69. Голосование на портале ArchDaily проводится по работам, которые были реализованы в 2019 году.

Большая часть столичных проектов включена в номинации "Архитектура гостеприимства" и "Дизайн интерьеров" – 9 и 8 соответственно. В частности, аналитики отметили ресторан "Пицца 22 сантиметра", кафе Fan Food и другие. С подробным перечнем номинантов можно ознакомиться здесь.

В конце января 2020 года сообщалось, что в финал международного конкурса по архитектуре MIPIM Awards вышли пять московских проектов. Например, как заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, эксперты отметили программу реновации и проект Бадаевского пивоваренного завода.

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