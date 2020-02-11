В Госдуме предложили зафиксировать наценку на квартиры в новостройках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в Минстрой с предложением оценить идею о введении регулирования цен на квартиры в новостройках экономкласса, сообщает RT.

Парламентарий предложил вести норму, в соответствии с которой застройщик не сможет продавать квартиры в новостройках по цене, которая более чем на 50% превышает себестоимость строительства.

По мнению Федорова, это повысит доступность жилья для российских семей и будет способствовать решению демографических проблем, имея в виду то, что молодые семьи обычно испытывают проблему с доступностью жилья.

Как пояснил юрист Владимир Шалаев, сейчас подобное регулирование цен на жилье в России не закреплено законодательно. Однако есть опыт регулирования цен на жизненно необходимые лекарственные препараты, транспорт, отдельные виды связи и другое.

Он также опасается, что резкое снижение цены на жилье может привести к серьезным потрясениям на рынке.

Ранее ценам на жилье в России предрекли рост на 25%. Специалисты объясняют это высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

Цены на рынке новостроек РФ c середины 2018 по сентябрь 2019 года выросли на 11,9 процента – до 72,8 тысячи рублей за квадратный метр.

Вторичное жилье подорожало в среднем на восемь процентов – до 65,8 тысячи рублей за квадратный метр.