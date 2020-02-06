Ценам на жилье в России предрекли рост на 25%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России в ближайшие два года стоимость жилья может увеличиться до 25%. Об этом сообщает газета "Известия".

Такой рост цен на недвижимость спрогнозировали в Совете Федерации. Специалисты объясняют это высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

Отмечается, что строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40 процентов от стоимости проекта. Специалисты полагают, что это может привести к увеличению затрат примерно на восемь процентов.

Также к затратам прибавляются проценты из-за задержек платежей, которые осуществляются через банк. В результате прямые издержки у застройщика достигают 23 процентов.

Помимо этого, стоимость жилья может увеличиться из-за ухода с рынка средних и мелких строительных компаний. Эксперты считают, что рост цен на недвижимость возрастет после того, как компании увидят массовые уходы с рынка.

В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что никаких массовых проблем нет, а те, что поступают, решаются оперативно. Он пояснил, что правительством были проработаны вопросы с банками по кредитованию небольших проектов.

Хуснуллин добавил, что избежать рост цен на квартиры получилось благодаря Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

В январе аналитики заявили, что первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное – на 6%. Девелоперы полагают, что в новостройках, где квартиры покупаются хорошо, рост может составить 15%.

Стоимость жилья, как считают специалисты, будет увеличиваться из-за перехода на эскроу-счета, снижения объемов предложения и ипотечных ставок.

По данным аналитиков, по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30% – до 68 тысяч рублей за 1 квадратный метр, вторичное – на 5%, до 45 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

