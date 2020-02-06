Ценам на жилье в России предрекли рост на 25%

11:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России в ближайшие два года стоимость жилья может увеличиться до 25%. Об этом сообщает газета "Известия".
Такой рост цен на недвижимость спрогнозировали в Совете Федерации. Специалисты объясняют это высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Отмечается, что строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40 процентов от стоимости проекта. Специалисты полагают, что это может привести к увеличению затрат примерно на восемь процентов.
Также к затратам прибавляются проценты из-за задержек платежей, которые осуществляются через банк. В результате прямые издержки у застройщика достигают 23 процентов.
Помимо этого, стоимость жилья может увеличиться из-за ухода с рынка средних и мелких строительных компаний. Эксперты считают, что рост цен на недвижимость возрастет после того, как компании увидят массовые уходы с рынка.
В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что никаких массовых проблем нет, а те, что поступают, решаются оперативно. Он пояснил, что правительством были проработаны вопросы с банками по кредитованию небольших проектов.
Хуснуллин добавил, что избежать рост цен на квартиры получилось благодаря Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).
В январе аналитики заявили, что первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное – на 6%. Девелоперы полагают, что в новостройках, где квартиры покупаются хорошо, рост может составить 15%.
Стоимость жилья, как считают специалисты, будет увеличиваться из-за перехода на эскроу-счета, снижения объемов предложения и ипотечных ставок.
По данным аналитиков, по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30% – до 68 тысяч рублей за 1 квадратный метр, вторичное – на 5%, до 45 тысяч рублей за 1 квадратный метр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: