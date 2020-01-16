Аналитики ожидают роста цен на жилье в 2020 году

14:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аналитики прогнозируют, что первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное – на 6%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ЦИАН.
Девелоперы полагают, что в новостройках, где квартиры покупаются хорошо, рост может составить 15%. Стоимость жилья будет увеличиваться из-за перехода на эскроу-счета, снижения объемов предложения и ипотечных ставок.
По данным аналитического центра "Авито Недвижимость", по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30% – до 68 тысяч рублей за 1 квадратный метр, вторичное – на 5%, до 45 тысяч рублей за 1 квадратный метр.
В пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике рассказали, что по аренде помещений в 2019 году самым популярным стал Восточный административный округ. Популярными были также Юго-Западный и Южный административные округа.
Победители торгов арендовали 152, 145 и 143 помещения соответственно. Площадь варьировалась от 4 до 824 квадратных метров. Самая высокая средняя конкуренция по итогам года наблюдалась на аукционах по аренде объектов на юго-западе – восемь претендентов на лот.
Стартовая ставка арендной платы в аукционах на повышение цены без льгот варьируется от 27 тысяч до 12,5 миллиона рублей. Всего по итогам прошлого года город реализовал на торгах по аренде тысячу объектов.
Большая часть помещений находилась на первых этажах жилых домов. Еще одним важным критерием стало свободное назначение выставленных на торги объектов.
На рынке недвижимости сформировались новые тенденции
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