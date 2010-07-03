Сбербанк назвал условие для снижения ипотечной ставки до 1%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сбербанк намерен снизить ставку по ипотечным кредитам для домов, строительство которых финансируется с помощью эскроу-счетов, сообщает "Интерфакс".
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал, что в этом случае взять кредит на жилье можно будет по ставке от 1% на квартиры в новых домах.
Самая низкая ставка, по словам Попова, будет доступна по программе господдержки для семей с детьми.
Как уточняется, максимальную скидку можно будет получить при покупке квартиры в новостройке у застройщика, который является партнером Сбербанка, присоединившимся к пилотному проекту с использованием счетов эскроу.
С 1 июля 2019 года в России действует новый порядок отношений между застройщиком и покупателем. По новым правилам гарантом прав обеих сторон выступает банк. Теперь покупатели должны переводить деньги не застройщику, а на специальные эскроу-счета. Зарегистрировать права собственника на новую квартиру можно как в офисе МФЦ, так и на сайтах Росреестра и Госуслуг.
В начале октября швейцарский банк UBS обновил свое исследование под названием "Индекс пузырей на рынке недвижимости". Аналитики изучили динамику стоимости квартир в 24 мегаполисах мира. Если в предыдущие два года жилье в Москве находилось в категории "справедливо оцененное", то сейчас – в "переоцененное". Специалисты подсчитали, что квадратный метр в новостройках за год подорожал почти на 13 процентов, в то время как ипотека подешевела.
В Москве также подорожали съемные квартиры. Цены выросли почти на семь процентов за год, подсчитали эксперты порталов о недвижимости. По их данным, средняя стоимость квартиры в пределах Садового кольца – около 110 тысяч рублей в месяц. Больше всего подорожало жилье в Хамовниках. Там аренда стоит почти 130 тысяч.
Примерно 15 процентов столичных квартир сдаются "под ремонт". В таком случае обычно заключают договор найма без арендной платы.
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