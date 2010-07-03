В России изменились правила регистрации сделок с недвижимостью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России с 13 августа изменился порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С этого дня собственник должен прийти в любой близлежащий центр госуслуг "Мои документы" и разрешить через соответствующее заявление операции с недвижимостью. Обратиться в центр госуслуг может только правообладатель, его законный представитель или заявитель с нотариально доверенными документами. Разрешение может быть сделано как в отношении одного субъекта, так и всех. Главное правило – имущество должно находиться в Москве.

Разрешить государственную регистрацию прав на основании документов в электронном виде для недвижимости, расположенной в других регионах, можно во Дворце госуслуг на ВДНХ. Там также проводят регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу.

Прекратить действие разрешения на регистрацию прав с использованием электронной подписи можно через центры госуслуг. Для этого нужно написать заявление о его отзыве. Если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует запись о разрешении, то поданное заявление не будет рассмотрено, а собственнику придет уведомление о его возврате.

В конце мая в России появились новые виды наследования, которых прежде в законодательстве не было. Теперь супруги могут оформлять совместные завещания. Кроме того, появилась возможность заключать наследственные договоры.

Совместное завещание позволяет заранее указать, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит. При обычных завещаниях, когда уходит из жизни один из супругов, приходится сначала делить совместную собственность, а затем уже решать вопрос о наследстве и наследниках.

С 1 февраля нотариусов обязали подавать в Росреестр документы о сделках с недвижимостью и выдаче свидетельства о праве на наследство в электронном виде. Для граждан услуга является бесплатной.

