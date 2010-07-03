Названы самые дорогие для аренды квартир районы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На рынке высокобюджетной аренды жилья Москвы самым дорогим остается район Арбат-Кропоткинская, сообщает "Интерфакс".

По данным компании Savills, ставки в этом районе не ниже 360 тысяч рублей в месяц. Эксперты говорят, что на 66% спрос в этой локации обеспечивают иностранцы – только за последний год квартирами в аренду в районе Арбат-Кропоткинская интересовались клиенты из 34 стран.

В 2018 году в этом районе заключили 3 из 10 сделок с самыми высокими бюджетами. Самую дорогую квартиру сдали за миллион рублей за месяц.

Чаще всего арендаторы выбирают просторные квартиры площадью от 120 квадратных метров в дореволюционных домах, но спросом пользуются и квартиры в новых клубных ЖК.

Москва заняла 13 место в рейтинге городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью. С июня 2017 по июнь 2018 года столица России поднялась в списке на две позиции.

За миллион долларов в столице можно было купить 83 квадратных метра элитной недвижимости. Больше всего такого жилья находится в районе Сретенки, 125 квадратных метров. Лидером среди самых дорогих районов Москвы являются Патриаршие пруды, здесь миллион долларов – это стоимость 37 квадратных метров площади.