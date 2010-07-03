Названы самые дорогие для аренды квартир районы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На рынке высокобюджетной аренды жилья Москвы самым дорогим остается район Арбат-Кропоткинская, сообщает "Интерфакс".
По данным компании Savills, ставки в этом районе не ниже 360 тысяч рублей в месяц. Эксперты говорят, что на 66% спрос в этой локации обеспечивают иностранцы – только за последний год квартирами в аренду в районе Арбат-Кропоткинская интересовались клиенты из 34 стран.
В 2018 году в этом районе заключили 3 из 10 сделок с самыми высокими бюджетами. Самую дорогую квартиру сдали за миллион рублей за месяц.
Чаще всего арендаторы выбирают просторные квартиры площадью от 120 квадратных метров в дореволюционных домах, но спросом пользуются и квартиры в новых клубных ЖК.
Москва заняла 13 место в рейтинге городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью. С июня 2017 по июнь 2018 года столица России поднялась в списке на две позиции.
За миллион долларов в столице можно было купить 83 квадратных метра элитной недвижимости. Больше всего такого жилья находится в районе Сретенки, 125 квадратных метров. Лидером среди самых дорогих районов Москвы являются Патриаршие пруды, здесь миллион долларов – это стоимость 37 квадратных метров площади.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.