Кадастровая палата упростит оформление прав на квартиры в новостройках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 1 июля 2019 года в стране установится новый порядок отношений между застройщиком и покупателем. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на эксперта Кадастровой палаты Росреестра Надежду Лещенко.

Действующий закон не требует от застройщика принимать участие в постановке квартиры на кадастровый учет. По новым правилам гарантом прав обеих сторон будет выступать банк. Покупатели будут переводить деньги не застройщику, а на специальные эскроу-счета. Данный закон позволит упростить процедуру оформления новых квартир.

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - рассказала эксперт Росреестра Надежда Лещенко.

Зарегистрировать права собственника на новую квартиру можно как в офисе МФЦ, так и на сайтах Росреестра и Госуслуг.

Ранее сообщалось, что застройщики подали более 3500 заявок через новый сервис mos.ru.