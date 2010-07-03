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10:25

В Коммунарке построят детский сад-трансформер

город строительство

10:25

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Детский сад-трансформер "Веселое королевство" с игровым уличным пространством появится в поселке Коммунарка. Об этом сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.

Как уточнили в Москомстройинвесте, застройщик ЖК "Москва А101" утвердил концепцию детсада на 185 мест. По словам главы ведомства Анастасии Пятовой, под строительство детсада выделен участок площадью 0,6 гектара. Он расположен внутри жилого квартала.

"Несмотря на то, что садик рассчитан на восемь групп, архитекторы задумали сделать его пространство максимально открытым для общения между всеми воспитанниками", – рассказала Пятова. Она отметила, что эта особенность отличает "Веселое королевство" от традиционных дошкольных учреждений. Здание нового детсада будет двухэтажным, его общая площадь составит 2,4 тысячи квадратных метров.

Благодаря перегородкам-трансформерам универсальную игровую зону можно будет превращать в музыкальный зал или сектор для занятий физкультурой. Кроме того, более половины территории детсада займет игровое уличное пространство, оформленное как королевство эльфов. "Архитекторы воспользовались перепадами в естественном ландшафте, чтобы разделить виды активностей", – отметили в Москомстройинвесте.

В конце мая в деревне Валуево на территории ТиНАО построили детский сад-трансформер. Он рассчитан на 200 юных москвичей. Трансформируемая перегородка между игровой и спальней позволяет объединить их в единое пространство. Новый детсад планируют открыть для малышей уже в июле.

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город строительство

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